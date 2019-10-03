Рада отказалась отменить закон об обязательном использовании ФОПами кассовых аппаратов

Кроме того, депутаты не поддержали отмену закона о внедрении механизма компенсации стоимости покупки покупателям в случае нарушения порядка проведения расчетов.

Верховная Рада Украины не поддержала проекты постановлений об отмене законов об обязательном применении регистраторов расчетных операций (РРО, кассовых аппаратов) физлицами-предпринимателями 2-4 групп налогообложения в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также о внедрении механизма компенсации стоимости покупки покупателям в случае нарушения порядка проведения расчетов.

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За принятие соответствующих проектов постановлений №1053-1-П и №1073-П проголосовали 102 и 108 народных депутатов, соответственно, при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила в ходе обсуждения проектов постановлений народный депутат Нина Южанина, принятые решения в части введения обязательств использования РРО «убьют малых предпринимателей на 2-й группе», которые осуществляют торговую деятельность на вещевых рынках, и которых насчитывается 500 тысяч. Тем не менее, в сессионном зале не нашлось достаточной поддержки среди депутатов для отмены данных решений.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляла, что изменения в законодательстве относительно регистраторов расчетных операций (РРО) не ущемляют интересы реальных мелких предпринимателей, а нацелены на уклоняющийся от налогов крупный и средний бизнес.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла изменения в законодательство, позволяющие использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающие физлиц-предпринимателей 2-4 категории в сфере торговли и услуг использовать РРО.

Также закон внедряет механизм так называемого «кешбэка» - компенсации стоимости покупки свыше 850 грн покупателям в случае установления нарушения продавцом порядка проведения расчетов.

Субъекты малого предпринимательства обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать эти законы, поскольку они «порождают коррупцию и вынуждают предпринимателей уходить в тень».