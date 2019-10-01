Минфин работает над внедрением электронной акцизной марки

Глава Минфина отметила положительный эффект для госбюджета после введения электронной системы контроля за оборотом топлива.

Министерство финансов Украины работает над внедрением автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров "Электронная акцизная марка", в частности, алкогольных напитков и табачных изделий, которая позволит усилить контроль за таким товаром, сделает невозможным его теневой оборот и создаст справедливые конкурентные условия для всех участников рынка.

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Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов.

"Мы над этим (введением электронной акцизной марки – УНИАН) сейчас работаем. У нас уже есть система электронного акциза на топливо, и мы видим от нее результат для бюджета. Точно так же на другие подакцизные товары этот процесс будет внедрен достаточно быстро", - сказала Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) ранее заявила, что электронная акцизная марка на алкогольную продукцию может быть введена только после консультаций с международным бизнесом, поскольку на этот счет существуют спорные вопросы.

Ранее в Фискальной службе планировали, что автоматизированная система контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий "Электронная акцизная марка" заработает в Украине в 2017 году, однако затем эти сроки неоднократно переносились.