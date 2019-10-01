Минфин работает над внедрением электронной акцизной марки
Министерство финансов Украины работает над внедрением автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров "Электронная акцизная марка", в частности, алкогольных напитков и табачных изделий, которая позволит усилить контроль за таким товаром, сделает невозможным его теневой оборот и создаст справедливые конкурентные условия для всех участников рынка.
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Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов.
"Мы над этим (введением электронной акцизной марки – УНИАН) сейчас работаем. У нас уже есть система электронного акциза на топливо, и мы видим от нее результат для бюджета. Точно так же на другие подакцизные товары этот процесс будет внедрен достаточно быстро", - сказала Маркарова.
Как сообщал УНИАН, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) ранее заявила, что электронная акцизная марка на алкогольную продукцию может быть введена только после консультаций с международным бизнесом, поскольку на этот счет существуют спорные вопросы.
Ранее в Фискальной службе планировали, что автоматизированная система контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий "Электронная акцизная марка" заработает в Украине в 2017 году, однако затем эти сроки неоднократно переносились.