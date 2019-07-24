В Украине отменили лицензии при импорте спирта, алкоголя и сигарет

Правительство привело нормативные акты в соответствие с действующим законодательством.

Кабинет министров Украины отменил лицензирование при импорте и экспорте спирта, алкоголя и сигарет.

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Об этом сообщает Liga.net.

"Решение принято 24 июля с последующим согласованием с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе", - говорится в сообщении.

На сегодня действует ряд нормативно-правовых актов, которые требуют приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

Согласно действующему законодательству, импорт, экспорт спирта этилового, коньячного и плодового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового, алкогольных напитков, табачных изделий должны осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности без лицензии.

Своим решением Кабмин внес изменения в Перечень органов лицензирования, который был утвержден постановлением правительства №609 от 5 августа 2015 года.