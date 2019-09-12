В Украине появилась технология оплаты "лицом"

FacePay стал первым в Украине способом биометрической оплаты покупок в офлайн-ритейле, при этом наша страна запустила сервис одной из первых в Европе.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" и платежная система Visa запускают в Украине технологию биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых точек, благодаря которой покупатели могут оплачивать товары "лицом".

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Как сообщили в пресс-службе банка, первыми украинскими торговыми точками, в которых покупатели могут оплачивать товары с применением новой технологии, стали четыре магазина национальной сети HOP HEY в Днепре.

Как сообщил глава правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл, запуск услуги стал возможным благодаря интеграции современных методов оплаты Visa, технологии Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка Приват24.

При этом, участие в проекте наиболее инновационных торговых сетей позволило Украине запустить FacePay одной из первых в Европе.

"У большинства из вас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты – в смартфоне. Мы сегодня идем дальше и запускаем технологию, которая позволяет даже забыть дома телефон", – сказал Крумханзл.

По его словам, этот проект стал первым в Украине запуском биометрической оплаты покупок в офлайн-ритейле, и с помощью обновленной платформы Приват24 теперь эта возможность доступна всем клиентам "ПриватБанка", а также любым офлайн- и онлайн-торговцам.

В банке сообщили, что для использования сервиса необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24, сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу банковскую карту Visa. После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

Также сообщается, что FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.