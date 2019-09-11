Правоохранители проводят обыски в "ПриватБанке"

По информации пресс-службы "ПриватБанка", обыски проводятся в центральном офисе банка в Днепре.

Правоохранители проводят обыски в крупнейшем банке Украины "ПриватБанк".

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе финучреждения, обыски проводятся в центральном офисе банка в Днепре.

"В 12:00 11 сентября в головной офис "ПриватБанка" в Днепре прибыла группа лиц при поддержке спецназа полиции для проведения обыска по определению Жовтневого районного суда города Днепра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что определение суда было выдано в понедельник, 9 сентября, и основанием для этого определения стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями.

"Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы «незаконности» привлечения рекрутинговых компаний районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять все документы, связанные с юридической защитой банка", - отмечается в сообщении.

В банке подчеркнули, что финучреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Украины и сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе своевременно предоставляет документы по решению судов.

"Проведение оперативных мероприятий по принудительной выемке нескольких документов с привлечением неоправданного количества спецназа полиции и неизвестных лиц банк расценивает как давление и препятствование нормальной работе офиса", - подчеркнули в пресс-службе.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

Кабинет министров принял решение национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны.

В апреле текущего года суды приняли ряд решений, включая решение об отмене национализации банка. Впоследствии "ПриватБанк", Кабинет министров и Национальный банк обжаловали эти решения в апелляционном порядке.