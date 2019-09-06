Кабмин утвердил законопроект об агентстве по управлению госдолгом

Агентство будет создавать Министерство финансов.

Кабинет министров утвердил проект закона о создании отдельного агентства, которое будет заниматься управлением государственным долгом.

Читайте такжеГосдолг Украины вырос до $82,4 миллиарда

Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Минфин создает новый орган центральной власти – отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг… Таким образом, очень важный и существенный вопрос - работа с государственным долгом - будет отделен, деполитизирован, чтобы вести его более профессионально. Это правильное решение, которое, надеюсь, Верховная Рада поддержит", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-июле 2019 года увеличился в долларовом эквиваленте на 4,08 миллиарда долларов, или на 5,2%, - до 82,4 миллиарда долларов.

Министерство финансов 3 сентября погасило крупнейший долговой платеж текущего года – по евробондам на 661 миллион долларов 2015 года выпуска и 444 миллионов долларов начисленных процентов по облигациям того же года выпуска с погашением в 2019-2023 годах.

Кроме того, в тот же день Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by 2014 года, перечислив средства в СПЗ в эквиваленте 156 миллионов долларов.

2019 год является пиковым для Украины по объему долговых выплат в пользу внешних кредиторов, объем которых за год в целом составит около 6 миллиардов долларов.