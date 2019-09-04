Заробитчане с начала года перевели в Украину $4,2 миллиарда

Это на 13,2% выше прошлогоднего показателя.

Объемов валютных переводов физических лиц в Украину за январь-июль 2019 года вырос на 13,2% - до 106,3 млрд грн, что по официальному курсу составляет 4,2 млрд в долларовом эквиваленте.

Читайте такжеПочему украинцы уезжают из страны: названы топ-5 причин трудовой миграции (исследование)

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на соответствующие данные Национального банка Украины.

В министерстве назвали рост объем переводов в Украину одним из ключевых факторов роста объемов внутренней торговли, наряду с ростом покупательной способности домохозяйств, умеренной ценовой динамикой на потребительском рынке, существенным ростом потребительских настроений, высокими темпами потребительского кредитования и ростом потребительского импорта непродовольственных товаров.

Как сообщал УНИАН, объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил 10,888 млрд долл., что на 17,5% выше показателя за предыдущий год.

Национальный банк ожидает в текущем году замедления процессов трудовой миграции, однако прогнозирует некоторый рост поступлений от трудовых мигрантов за счет номинального роста их доходов.