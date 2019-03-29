Заробитчаны за год перевели в Украину почти $11 миллиардов

Наибольший объем переводов поступает из Польши, России, США, Чехии и Италии.

Объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил 10,888 млрд долл., что на 17,5% выше показателя за предыдущий год.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, наибольший объем частных денежных переводов в Украину поступает из Польши, России, США, Чехии и Италии.

Треть переводов приходится на Польшу, и по сравнению с показателем предыдущего года объем поступлений из этой страны вырос на 16,4% - до 3,626 млрд грн.

Далее в перечне стран, из которых поступает наибольший объем переводов, находится Россия, однако поступления из этой страны сократились на 26,6% - до 948 млн долл. в целом за прошлый год.

На следующей позиции США. Объем переводов из этой страны в прошлом году вырос на 28,1% - до 870 млн долл.

Объем переводов из Чехии в прошлом году вырос почти в 2 раза – до 846 млн долл., из Италии – на 9,8% - до 492 млн долл.

Как сообщал УНИАН, объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году составил 9,3 млрд долл., что на 24% выше показателя за 2016 год.

Национальный банк ожидает в текущем году замедления процессов трудовой миграции, однако прогнозирует некоторый рост поступлений от трудовых мигрантов за счет номинального роста их доходов.