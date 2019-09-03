Украина выплатит крупнейший долг 2019 года - $1,1 миллиарда

В том числе погашение евробондов на 661 миллион долларов, выпущенных в 2015 году, и начисленные проценты.

Министерство финансов Украины сегодня до конца дня погашает евробонды на 661 миллион долларов, выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, а также начисленные проценты в объеме 444 миллионов долларов.

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"Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме 661,34 миллиона долларов США, выпущенных в 2015 году, и выплату процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, осуществляются сегодня до конца дня", - говорится в сообщении.

В Минфине пояснили, что платежи проводятся сегодня, поскольку 1 сентября было воскресенье, а 2 сентября - выходной в США.

Справка УНИАН. Министерство финансов Украины в ноябре 2015 года заявило о завершении частичной реструктуризации госдолга в объеме 18 миллиардов долларов. В обмен на эти облигации были выпущены новые облигации с доходностью 7,75% годовых и погашением с 2019 по 2027 год, а также государственные деривативы.

Объем долговых платежей Украины в пользу внешних кредиторов за 2019 год в целом составит около 6 миллиардов долларов. Предыдущий крупнейший платеж текущего года Минфин провел в мае, погасив пятилетние евробонды на 1 миллиард долларов, выпущенные в 2014 году под гарантии США.