Большая приватизация может стартовать под конец года

Трубаров назвал основные условия для запуска процесса большой приватизации.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) считает, что первые продажи объектов большой приватизации возможны уже к концу года, если в сентябре Кабинет министров утвердит инвестиционных советников.

Читайте такжеФонд гарантирования допускает новые банкротства на банковском рынке

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Если в сентябре Кабинет министров утвердит инвестиционных советников как первый шаг к запуску большой приватизации, то на первые продажи можно выйти еще в конце этого года", - написал он.

Трубаров отметил, что ФГИУ разработал пятилетнюю программу действий, в течение которой процесс приватизации будет завершен, аренда госимущества получит новый закон и рыночные механизмы регулирования, а оценочная деятельность (регулятором которой является ФГИУ) качественно изменится.

Глава Фонда госимущества также добавил, что Украина имеет отличный закон о приватизации, четкие и конкурентные правила, к которым есть доверие западных инвесторов.

Для запуска большой приватизации, по словам Трубарова, необходимы несколько условий.

Основным условием является утверждение Кабмином до 30 сентября инвестиционных советников на уже отобранные предприятия: Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Угольную компанию "Краснолиманская", "Индар", завод "Электротяжмаш", "Объединенную горно-химическую компанию".

Кроме того, Кабмин своим распоряжением должен передать в управление ФГИУ еще примерно 20 больших предприятий для приватизации.

Министерства и ведомства должны передать в управление Фонда уже около 30 утвержденных для продажи предприятий, которые годами не передаются на приватизацию.

Также Кабмин должен обязать министерства провести полную ревизию государственного имущества и передать Фонду всё то, что подлежит приватизации.

Необходимо также и решение правительства об оптимальных сроках приватизации облэнерго с учетом закона "О рынке электрической энергии".

Помимо этого, от Верховной Рады Фонд госимущества ожидает рассмотрения законопроекта о сокращении списка объектов, запрещенных к приватизации, а также рассмотрения проектов законов о реорганизации спиртовой отрасли.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Кассационный административный суд в составе Верховного суда поддержал позицию Фонда государственного имущества и отменил обеспечение в иске компании "Грант Торнтон", что даёт Кабинету министров возможность утвердить инвестиционных советников для ряда объектов большой приватизации, среди которых Одесский припортовый завод, "Угольная компания "Краснолиманская", завод "Электротяжмаш", "Индар" и "Объединенная горно-химическая компания".

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает 17,1 миллиарда гривень поступлений от приватизации. В 2018 году планировалось получить от приватизации 21,3 миллиарда гривень, однако в итоге эта сумма составила менее 300 миллионов гривень.