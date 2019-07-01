Новый рынок электроэнергии в Украине заработал: подробности

В Украине состоялись первые биржевые торги по продаже электроэнергии на рынке на сутки вперед.

В Украине состоялись первые биржевые торги по продаже электроэнергии на рынке на сутки вперед, в ходе которых цена электроэнергии ТЭС компании ДТЭК снизилась на 12% по сравнению с первым полугодием текущего года и составила 1,569 грн за кВт-ч, сообщила пресс-служба ДТЭК.

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Согласно сообщению, госпредприятие «Оператор рынка» провело первые конкурентные торги на рынке на сутки вперед (РСВ) - основном биржевом сегменте нового рынка, на котором происходит продажа электроэнергии на ежедневной основе. РСВ является основным индикатором цены на электроэнергию для всех потребителей, кроме населения.

«На платформе РСВ было продано 150,9 млн кВт-ч по средней цене 1,594 грн за кВт-ч. Цена на электроэнергию ТЭС ДТЭК на РСВ составила 1,569 грн за кВт-ч. Тарифы для населения с введением нового рынка не изменились и остаются самыми низкими в Европе», - сказано в сообщении.

Также в ДТЭК сообщили, что информация о продаже электроэнергии ТЭС компании по цене выше ценовых ограничений, установленных НКРЭКУ на рынке на сутки вперед, а также утверждения о росте тарифа для тепловой генерации на 50% и выше, не соответствуют действительности и направлены на манипуляцию общественным мнением.

«Подобные заявления делаются желающими сохранить непрозрачные и неконкурентные правила установления тарифов на электроэнергию и продолжить практику «ручного» управления энергетикой Украины», - сказано в сообщении.

«ДТЭК приветствует запуск европейской модели рынка электроэнергии, которая обеспечит рыночные правила для всех участников рынка и, как следствие, привлечение инвестиций для модернизации и дальнейшего развития отрасли», - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии», который предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а, значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии.

Принятие данного закона является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.

Также данный закон предусматривает одновременное функционирование нескольких рынков.

Рынок двусторонних договоров – это рынок, на котором покупается электроэнергия по долгосрочным и двусторонним контрактам. Эти договоры напрямую заключают между собой производители (генерирующие компании) и потребители электроэнергии.

Рынок «на сутки вперед» - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Внутрисуточный рынок – рынок, на котором осуществляется торговля электроэнергией в течение суток, после заключения всех контрактов на рынке «на сутки вперед».

Балансирующий рынок – это рынок, на котором оператором системы передачи электроэнергии будут докупаться недостающие объемы электроэнергии для сбалансирования уровня производства и импорта с уровнем потребления. Данный рынок также предусматривает применение механизма для регулирования небалансов (невыполнения заявленного режима генерации компанией-производителем).

Рынок вспомогательных услуг – рынок, на котором энергокомпании смогут предоставлять (продавать) для оператора системы передачи вспомогательные услуги, для обеспечения стабильного энергоснабжения, например, для регулирования частоты тока.