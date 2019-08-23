Бывший мэр Варшавы стал новым бизнес-омбудсменом Украины

Член польского парламента Марчин Свенчицкий займет новую должность с 12 октября.

Кабинет министров Украины 21 августа утвердил решение наблюдательного совета бизнес-омбудсмена об избрании бывшего мэра Варшавы, члена польского парламента Марчина Свенчицкого новым бизнес-омбудсменом.

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Соответствующее решение от 21 августа закреплено в распоряжении Кабмина №652-р, которое опубликовано на правительственном портале.

В частности, согласно документу, Свенчицкий займет новую должность с 12 октября.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля пресс-служба бизнес-омбудсмена сообщила о том, что Альгирдас Шемета не планирует оставаться в должности бизнес-омбудсмена после того, как в мае этого года истечет срок действия его контракта.

Шемета занимал данный пост с декабря 2014 года, до этого он занимал должность еврокомиссара по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством.

Совет бизнес-омбудсмена Украины был образован в декабре 2014 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинской антикоррупционной инициативы, заключенным между правительством Украины, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской Бизнес Ассоциацией, Федерацией работодателей Украины, Торгово-промышленной палатой Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.