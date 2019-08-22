Укргазбанк - первый партнер Фонда энергоэффективности в программе "Энергодом"

Фонд энергоэффективности и IFC выбрали Укргазбанк первым финансовым партнером программы комплексной модернизации жилья украинцев "Энергодом". Соответствующее соглашение о сотрудничестве 21 августа 2019 года подписали Юлия Головатюк-Унгуряну, директор Фонда энергоэффективности и председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко при участии вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, сообщает пресс-служба банка.

"Подписание договора – один из шагов, который финализирует трехлетнюю работу, проделанную для запуска Фонда энергоэффективности. Теперь для всех ОСМД открывается реальная возможность участия в программе Фонда, возможность получить средства на проведение модернизации домов, а дальше - экономить энергопотребление и уменьшать плату за коммунальные услуги. Мы предложили прозрачный и эффективный механизм, который будет работать по европейским стандартам. В Украине 200 тысяч многоэтажных домов, 33000 домов объединены в ОСМД – это все потенциал для работы Фонда энергоэффективности, который является ключевым инструментом масштабной энергомодернизации жилого сектора", – подчеркнул Зубко.

Укргазбанк уже участвует в реализации пилотного проекта по энергомодернизации многоквартирных домов "Первые ласточки" для повышения энергоэффективности жилых домов, чтобы помочь украинским семьям экономить на коммунальных услугах.

"Основные принципы, по которым выбирается банк-партнер – прозрачность, экономическая эффективность, единый подход, обеспечение партнерства на взаимовыгодных условиях, ответственность, свобода выбора конечным бенефициаром банка-партнера. Сотрудничество между Укргазбанком предоставляет возможность для начала приема заявок от ОСМД для финансирования проектов по энергоэффективности в многоквартирных домах в рамках программы "Энергодом". Начиная с сентября, ОСМД смогут подавать заявки для участия в программе и получать частичное возмещение расходов на энергоэффективные мероприятия", - подчеркнула директор Фонда энергоэффективности.

"Энергодом" – программа частичного возмещения расходов для реализации мер по энергоэффективности в многоквартирных домах, участие в которой могут принимать ОСМД. Энергомодернизации многоэтажек в Украине обеспечит снижение уровня энергопотребления и выбросов СО2 в жилом секторе.

"Гордимся, что именно ЭКОбанк, который является лидером финансирования ОСМД, избрали первым партнером такого важного для украинцев проекта. Ведь полная энергомодернизации жилых помещений – это, прежде всего, уменьшение счета за жилищно-коммунальные услуги, повышение комфорта в домах, а также увеличение рыночной стоимости самого жилья. Мы уже профинансировали крупнейшие проекты в Украине – в Киеве и в Луцке. И теперь, благодаря мощному сотрудничеству с Фондом, таких проектов станет значительно больше", – отметил Шевченко.