У Зеленского похвастались: Закарпатская таможня после визита президента увеличила отчисления в госбюджет на 80%

В Офисе президента подчеркнули, что достижению таких результатов предшествовало "назначение нового председателя Закарпатской ОГА и откровенный разговор президента Владимира Зеленского с местными таможенниками в начале июля".

Закарпатская таможня Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в июле перечислила 740 млн грн таможенных платежей в государственный бюджет, что на 77% больше, чем в июне текущего года.

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Об этом сказано на странице Офиса президента в сети Facebook.

"В результате скоординированных действий ОГА, Закарпатской таможни ГФС и правоохранительных органов перечисления в госбюджет в июле текущего года составили 740 млн грн, что на 77% больше, чем в июне, и на 74% больше, чем в июле 2018 года", - сказано в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что достижению таких результатов предшествовало "назначение нового председателя Закарпатской ОГА и откровенный разговор президента Владимира Зеленского с местными таможенниками в начале июля".

Как сообщал УНИАН, Зеленский своим указом от 5 июля назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской облгосадминистрации.

Во время совещания в начале июля с работниками Государственной таможенной службы в Ужгороде Зеленский призвал руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен написать заявления об увольнении.

После чего исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей данных таможен, а позднее и сам написал заявление об увольнении.

Нацполиция вручила бывшему начальнику Закарпатской таможни уведомление о подозрении в растрате почти 13 млн грн бюджетных средств при реконструкции таможенного поста «Ужгород».