Президент назначил Бондаренко председателем Закарпатской облгосадминистрации

Зеленский в Ужгороде представил нового председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации.

Текст соответствующего указа №492/2019 от 5 июля опубликован на сайте главы государства.

Другим своим указом президент освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской ОГА.

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Владимир Зеленский представил председателя Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко. Церемония представления состоялась сегодня в Ужгороде.

"Я хочу назначить и поздравить нового главу нашей Закарпатской области Игоря Бондаренко", - сказал Зеленский.

Также он вручил Бондаренко удостоверение председателя ОГА.

После известного на всю страну и в определенной степени одиозного Геннадия Москаля Закарпатьем будет руководить бизнесмен-кондитер из Мукачево Игорь Бондаренко, который родился и вырос в Крыму. Ему 54 года, начинал карьеру военнослужащим, но уволился из рядов армии еще в начале 1990-х.

Тогда начал собственный бизнес, который разросся до известной на Закарпатье сети кондитерских под брендом "Кондитерский дом Бондаренко".

Сеть работает с 1998 года.

В 2012 году у Бондаренко даже был конфликт с известной ведущей программы "Ревизор" Ольгой Фреймут, у которой были замечания к работе учреждения в Мукачево.

В Офисе президента указывают, что в начале 2000-х годов Игорь Бондаренко пошел на государственную службу, где прошел путь от заместителя главы райгосадминистрации до директора административного департамента Министерства юстиции Украины.