НБУ отменяет часть нормативов для банков

Отмена обусловлена переходом банков к расчету коэффициента покрытия ликвидностью (LCR), введенного в декабре 2018 года.

Национальный банк Украины со 2 сентября отменяет для банков экономические нормативы мгновенной и текущей ликвидности Н4 и Н5.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №102, отмена нормативов обусловлена переходом банков к расчету коэффициента покрытия ликвидностью (LCR), введенного в декабре 2018 года.

Отмечается, что новый норматив является более жестким, чем нормативы Н4 и Н5, потому целесообразности в дальнейших расчетах этих нормативов нет.

По информации регулятора, последний раз публикация данных по нормативам Н4 и Н5 состоится 1 сентября.

Также сообщается, что следующим шагом в реформе системы нормативов ликвидности станет введение до конца 2019 года коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR).

Справка УНИАН. Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока средств из банка в течение 30 дней с учетом стресс-сценария.

Коэффициент разработан Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007-2008 годов. С 2015 года норматив является обязательным для банков стран ЕС.