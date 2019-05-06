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Украинские банки начали меньше нарушать нормативы НБУ

12:23, 06 мая 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

В Украине 18 работающих банков, по состоянию на 1 апреля, нарушили нормативы Национального банка Украины, что на 2 финучреждения меньше, чем месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, на указанную дату 1 банк нарушил нормативы капитала, 2 банка - нормативы ликвидности, 15 банков - нормативы кредитных рисков, 5 банков - нормативы валютной позиции. Некоторые банки нарушили сразу несколько нормативов.

В то же время, большинство, или 59 из 77 работающих в Украине банков, выполнили все нормативы НБУ в полной мере.

Как сообщал УНИАН, в Украине 20 из 77 работающих банков по состоянию на 1 марта нарушали нормативы Национального банка Украины, что на 2 финучреждение меньше, чем месяцем ранее.

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Теги: #банковская система#банковская система Украины#нормативы для банков