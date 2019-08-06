США признали Китай валютным манипулятором

В последние дни Китай принял конкретные шаги для девальвации своей валюты, при этом сохраняя значительные валютные резервы, отметили в США.

Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения "несправедливого преимущества".

Об этом сообщается на сайте министерства финансов США, передает РБК.

Народный банк Китая 5 августа установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар. В ходе торгов курс китайской валюты снизился до минимального за последние 10 лет уровня - в 7,0292 юаня за доллар. Президент США Дональд Трамп назвал это манипуляцией валютой и заявил, что со временем такие действия ослабят Китай.

В Минфине отметили, что еще в докладе для Конгресса США указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня. В последние дни Китай принял конкретные шаги для девальвации своей валюты, при этом сохраняя значительные валютные резервы, заявили в министерстве.

"Контекст этих действий и неправдоподобность стабильности китайского рынка подтверждают, что цель девальвации Китаем - получить несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле", - говорится в заявлении.

Читайте такжеЭскалация торговой войны: Китай временно запретил госкомпаниям закупать сельхозпродукцию из США

Подобное поведение является нарушением обязательств, которые Китая взял на себя в G20, Минфин США призывает Пекин повысить прозрачность своих целей, а также операций на валютном рынке и по управлению резервами.

Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором. В 2015 году появился другой закон, который ввел три численных критерия (по профициту торговли с США, профициту текущего счета, интервенциям с целью девальвации своей валюты). Но, согласно майскому докладу министерства, Китай соответствовал только одному из них - профицит торгового баланса КНР с Соединенными Штатами составлял более $400 млрд против порога в $20 млрд.

Получается, что США признали Китай валютным манипулятором - впервые с 1994 года - в обход закона 2015 года. Закон 1988 года не предполагает никаких санкций против страны - валютного манипулятора, только необходимость двусторонних переговоров по урегулированию вопроса валютного манипулирования.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп обвинил Европу и Китай в манипулировании своими валютами и пригрозил "превратить тарифную войну в валютную".