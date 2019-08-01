Нацбанк в июле пополнил резервы на $1,3 миллиарда

Всего с начала года регулятор пополнил резервы на 2,7 миллиарда долларов.

Национальный банк Украины в июле пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 1,3 миллиарда долларов.

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Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль, с начала года регулятор пополнил резервы посредством выкупа валюты на межбанке на 2,7 миллиарда долларов.

Как отмечается в обзоре, пополнять резервы, не противодействуя рыночным тенденциям к укреплению обменного курса, НБУ позволило значительное предложение валюты, в том числе за счет инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ.

В НБУ напомнили, что официальный обменный курс гривни к доллару в июле по сравнению с июнем укрепился на 4% и достиг минимальных уровней за последние три года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июне пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 322,3 миллиона долларов.

Международные резервы Украины на 1 июля составили 20,64 миллиарда долларов, что на 6,4% выше показателя на начало июня.