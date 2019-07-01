НБУ в июне пополнил резервы на $322 миллиона

В течение месяца регулятор не продавал валюту.

Национальный банк Украины за июнь пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 322,3 миллиона долларов.

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Согласно данным на сайте НБУ, в первую неделю июня Нацбанк купил 102,7 миллиона долларов, во вторую – 135,1 миллиона долларов, в третью - 40,5 миллиона долларов, в четвертую – 44 миллиона долларов.

В течение месяца регулятор не продавал валюту.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 1,408 миллиарда долларов, или в 7 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в мае пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 160,6 миллиона долларов. За месяц регулятор купил 203,6 миллиона долларов, продал – 43 миллиона долларов.