МВФ снизил прогноз роста мировой экономики

Оценка роста ВВП развитых стран в 2019 году увеличена на 0,1 п.п. - до 1,9%, в 2020 году рост составит 1,7%, что соответствует апрельскому прогнозу.

Международный валютный фонд прогнозирует рост глобального ВВП в 2019 году на 3,2%, в 2020 году - на 3,5%, что на 0,1 процентного пункта (п.п.) хуже апрельских прогнозов Фонда.

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Об этом говорится в июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), передает zn.ua.

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год снижен на 0,3 п.п. - до 4,1%, на следующий год - на 0,1 п.п., до 4,7%.

Для экономик стран СНГ в 2019 году МВФ прогнозирует рост на 1,9% (2,2% в апрельском прогнозе), в 2020 году - на 2,4% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.). Прогноз роста ВВП государств СНГ без учета России в текущем году и следующем оставлен на уровне 3,5% и 3,7% соответственно.

Прогноз роста китайской экономики в 2019-2020 гг. понижен на 0,1 п.п., до 6,2% и 6% соответственно. Оценка роста экономики Индии снижена на 0,3 п.п. - до 7% и 7,2% соответственно. Для Бразилии прогноз на 2019 год был ухудшен сразу на 1,3 п.п., до 0,8%, а в 2020 году ожидается восстановление темпов роста до 2,4% (предыдущий прогноз - 2,5%).

Оценка роста ВВП развитых стран в 2019 году увеличена на 0,1 п.п. - до 1,9%, в 2020 году рост составит 1,7%, что соответствует апрельскому прогнозу.

Прогноз роста экономики США на текущий год повышен на 0,3 п.п. - до 2,6%, на следующий оставлен без изменения (1,9%). В странах еврозоны, по оценке МВФ, ВВП вырастет в 2019 году на 1,3% (соответствует апрельской оценке), в 2020 году - на 1,6% (предыдущий прогноз - 1,5%). Прогноз на 2019 год немного снижен для Германии, что отражает более слабый, чем ожидалось, внешний спрос, но остается неизменным для Франции и Италии и повышен для Испании.

Оценка роста экономики Японии на 2019 и 2020 годы понижена на 0,1 п.п. - до 0,9% и 0,4% соответственно.

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год увеличен на 0,1 п.п. - до 1,3%, в 2020 году подъем может составить 1,4%.

Между тем МВФ ухудшил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6% из-за слабых темпов роста в первом квартале. В 2020 году фонд ожидает увеличения российского ВВП на 1,9%, что на 0,2 п.п. лучше апрельского прогноза.

Ранее Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) спрогнозировал замедление роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины с 3,3% в 2018 году до 2,8% в 2019 году и его последующие ускорение до 2,9% в 2020 году.