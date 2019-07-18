МВФ считает курс доллара завышенным

С учетом основных экономических индикаторов курс доллара США завышен на 6-12 процентов. В то же время курсы евро, йены и юаня находятся на приемлемом уровне, полагают эксперты МВФ.

Международный валютный фонд (МВФ) пришел к выводу, что нынешний курс доллара США значительно завышен. С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12 процентов, говорится в докладе МВФ.

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В то же время курсы евро, японской йены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне, передает «Немецкая волна».

Конкретно для Германии курс евро, учитывая высокое положительное сальдо текущих операций ФРГ, занижен на 8-18 процентов, полагают эксперты МВФ. В целях снижения гигантского профицита в сфере внешней торговли МВФ советует Германии активнее инвестировать во внутреннюю инфраструктуру.

В 2019 году Германия, по прогнозам мюнхенского института экономических исследований ifo, вновь получит рекордный в мире профицит по текущим операциям.

Президент США Дональд Трамп и Еврокомиссия постоянно критикуют Германию за это. Чрезмерным считает германский профицит текущих операций и один из высокопоставленных представителей МВФ.

Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует американскому экспорту. В июне он раскритиковал в этой связи и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.

По мнению американского президента, меры, принимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы с США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособнее в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионах.