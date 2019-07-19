"МЕГАБАНК" заключил соглашение с американской корпорацией OPIC

15 июля в г. Киев на базе Центрального регионального отделения "МЕГАБАНКА" прошла встреча представителей АО "МЕГАБАНК" и Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC), агентства при Правительстве США.

АО "МЕГАБАНК" в лице Председателя Правления Яценко Алексея Алексеевича и заместителя Председателя Правления Шипилова Александра Александровича заключили с Американской корпорацией OPIC соглашение о субординированном кредите на сумму 4,3 миллиона долларов США. Срок соглашения – 5,5 лет. Со стороны OPIC в подписании соглашения принимали участие Ральф Матеус, Директор-распорядитель, Управление консорциумов и общего менеджмента; Джеймс У. Моррисон, Специальный помощник по делам, связанным с Конгрессом и межправительственным делам и Регина Селия Шорт, Заместитель директора, Управление консорциумов и общего менеджмента.

Соглашение было заключено в рамках выполнения плана докапитализации, разработанного по итогам прохождения банком стресс-тестов Национального банка Украины. После соответствующего решения НБУ средства субординированного кредита будут включены в капитал банка.

Справка. Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) – это самофинансирующееся агентство правительства США, которое помогает американским предприятиям инвестировать в развивающиеся рынки. Основанная в 1971 году, OPIC предоставляет предприятиям инструменты для управления рисками, связанными с прямыми инвестициями в зарубежные страны, способствует экономическому развитию стран с развивающимися рынками, а также продвигает приоритеты внешней политики и национальной безопасности США. OPIC помогает американским предприятиям в возможности закрепиться на новых рынках, катализирует получение новой прибыли и способствует созданию новых рабочих мест и росту возможностей как внутри страны, так и за рубежом. OPIC выполняет свою миссию, предоставляя предприятиям финансирование, страхование от политических рисков, правовую поддержку и сотрудничая с управляющими фондов прямых инвестиций.

Услуги OPIC доступны для новых и расширяющихся предприятий, планирующих инвестировать в более чем 160 странах мира. Поскольку OPIC взымает рыночные сборы за свою продукцию, она работает на основе самоокупаемости без каких-либо чистых затрат для налогоплательщиков. Все проекты OPIC должны соответствовать лучшей международной практике и не могут привести к потере работы в Соединенных Штатах.

"МЕГАБАНК" работает в Украине уже 29 лет. Банк обслуживает более 600 тысяч клиентов в 167 отделениях. Среди акционеров банка – крупные иностранные финансовые организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Немецкий государственный банк KfW, Международная финансовая корпорация IFC.