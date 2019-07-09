В "Укрзализниці" придумали, как без вложений заработать на промышленниках 3 миллиарда

Эксперты убеждены: УЗ превышает полномочия и незаконно проводит скрытое повышение тарифов.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось в Госрегуляторную службу с просьбой проверить законность одностороннего введения ГП "Укрзалізниця" нового порядка оплаты аренды вагонов. Эксперты убеждены: УЗ превышает полномочия и незаконно проводит скрытое повышение тарифов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Сейчас монополист практикует различные скрытые формы повышения затрат грузоотправителей. Под предлогом либерализации вагонной составляющей УЗ на свое усмотрение проводит разные инициативы. Одна из последних: в конце мая они заявили о пересчете платы за использование вагонов. Под благовидным предлогом сокращения времени на загрузку-разгрузку, они просто повышают затраты грузоотправителей. Сократили срок до минимальных 48 часов, а за все, что сверх этого срока начисляется плата. По факту – штрафные санкции, которые близки по определению к инфраструктурной составляющей", - отметил Каленков.

При этом, по словам Каленкова, инфраструктурную составляющую УЗ должна согласовывать по серьезной процедуре с Антимонопольным комитетом, Министерством экономики и развития, Министерством инфраструктуры, Министерством юстиции. Но ничего из этого сделано не было.

"Мы рассматриваем новый порядок начисления платы за использование вагонов просто как скрытое повышение тарифов. Поэтому мы обратились и в АМКУ, и в ГРС, чтобы они проверили, регуляторный это акт или не регуляторный, имеет ли УЗ право это делать или нет, и было ли должное публичное рассмотрение этого вопроса. Ведь решение принималось еще ‪26 апреля, а обсуждение началось только сейчас. Нас просто поставили перед фактом", - подчеркнул президент "Укрметаллургпром". По словам Каленкова, на незаконном введении нового порядка оплаты аренды вагонов УЗ заработает самое малое 3 млрд грн, заплатить которые должны будут именно грузоотправители, а с ними так или иначе – и все украинцы.

"Вместо того, чтобы работать над своей эффективностью, УЗ придумывает вот такие скрытые механизмы повышения тарифов. Мы очень надеемся, что ГРС, другие компетентные органы обратят на это внимание - и просим собрать общее совещание, на котором все эти факты будут рассмотрены. Сделать это необходимо до августа, когда новые правила должны вступить в силу", - заявил Каленков.

А По его информации, неофициально в ГРС уже усмотрели превышение полномочий в действиях УЗ. А значит, есть шанс, что компетентные органы таки заставят УЗ придерживаться действующего законодательства. В последние годы промышленники постоянно сталкиваются с удорожанием услуг монополиста. Так, в 2018 году расходы грузоотправителей выросли на 30-35% по сравнению с предыдущим годом. За первое полугодие 2019-го они увеличились еще на 14%.