Гройсман рассказал о подготовке госбюджета-2020

По словам премьера, в госбюджете на 2020 год должен быть заложен целый ряд социальных параметров.

Украина должна сформировать качественный проект государственного бюджета на 2020 год, заложив в нем целый ряд социальных параметров.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время эфира на одном из телеканалов.

«Мы сегодня формируем рост экономики на 2020 год. Очень важно, чтобы был сформирован профессиональный и качественный бюджет страны. Для меня очень важно, как для социального премьер-министра, чтобы там были заложены качественные социальные параметры, начиная от минимальных заработных плат и пенсий, заканчивая модернизацией инфраструктуры и реализацией всех тех программ, которые начало мое правительство», - сказал он.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита - 89,989 млрд грн.

В феврале текущего года Верховная Рада по предложению Кабинета министров приняла изменения в госбюджет-2019 год в части объемов межбюджетных трансфертов в пользу местных бюджетов в областях, где действовало военное положение и не прошли местные выборы.