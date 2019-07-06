Отныне передавать "наверх" не надо: Зеленский устроил "разнос" таможенникам (видео)

Президент подчеркнул, что его команда серьезно настроена на борьбу с контрабандой.

Президент Владимир Зеленский намерен в понедельник, 8 июля, подписать указ о борьбе с контрабандой.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он заявил в Ужгороде во время представления новоназначенного председателя Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко.

Закарпатье вместе с президентом посещали вр. и.о. руководителя СБУ Иван Баканов, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители - Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, новый глава Гостаможслужбы Максим Нефедов, и. о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов.

Глава государства подчеркнул, что его команда серьезно настроена на борьбу с контрабандой.

"Вы не волнуйтесь, мы вас будем поддерживать обязательно. Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и "крышуют" ее. Это главный "привет" вам из Киева, почему мы приехали в таком составе", - сказал Зеленский.

Как подчеркнул президент, его команда хочет донести, что отныне передавать "наверх" ничего не надо.

Глава государства также призвал присутствующих к сотрудничеству с Бондаренко и добавил, что должно быть очищено руководство таможни, пограничной службы и прокуратуры Закарпатья.

Перед совещанием Зеленский посетил международный автомобильный пункт пропуска "Ужгород" и указал на недопустимость промедления с запуском работы сканирующего комплекса, который обеспечит прозрачную работу таможни и оформления грузов и борьбу с контрабандой.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, Зеленский призвал руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен написать заявления об увольнении.

Президент выразил недовольство деятельностью руководителей этих таможен.