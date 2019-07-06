"Это мычание уже тут стоит":Зеленский призвал руководителей четырех областных таможен написать заявления об увольнении

Президент Владимир Зеленский выразил недовольство деятельностью руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен.

Президент Владимир Зеленский призвал руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен написать заявления об увольнении.

Об этом он сказал во время рабочего совещания в Ужгороде.

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«Мне кажется, что мы очень долго и много лет слышим, что нам надо делать, и не делаем. Мужчины, мы же мужскую беседу ведем? Скажите, пожалуйста, если вы не можете остановить контрабанду, почему вы не уволитесь? Если вы не можете это остановить, почему вы там работаете? Очень маленькие заработные платы. Зачем вы это делаете?», - спросил Зеленский.

После заслушивания докладов руководителей и исполняющих обязанности руководителей областных таможен (в частности, Черновицкой, Волынской, Львовской) по борьбе с контрабандой президент еще раз поднял вопрос об их увольнении.

«У нас нет времени... У нас всего пять лет. Слушайте, это мычание уже вот тут стоит. Если можно, я думаю, что главные сложности - это люди. У меня к вам просьба: написать заявления об увольнении», - сказал он.

Также Зеленский спросил у исполняющего обязанности руководителя Государственной фискальной службы Александра Власова, может ли он уволить этих руководителей, если они откажутся писать заявления об увольнении по собственному желанию.

В ответ Власов сначала сказал, что «это должно быть мужским решением».

На повторный вопрос президента руководитель ГФС ответил, что сможет их уволить.

Стоит отметить, что, кроме выше указанных руководителей таможен, Зеленский также обращался к руководителю Закарпатской таможни, который отсутствовал на совещании.