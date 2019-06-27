Он добавил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.

Победитель конкурс на главу новой Государственной таможенной службы, заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов хочет перевести таможню на контрактную систему работы.

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Об этом он сказал в комментарии “Радио Свобода”.

«Я являюсь сторонником того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе – человек устраивается и предполагается, что она работает там пожизненно, к пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, потом переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается КИП (индикатор эффективности – ред.) на конкретного человека, так и групповые. Главное – получать результат», – сказал Нефедов.

Он добавил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.

«Нам очень редко нужно выдумывать какой-то велосипед или какие-то уникальные, гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством Данилюка, и под руководством нынешнего министра Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать», – добавил Нефедов.

Напомним, 25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность председателя новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия решила рекомендовать правительству назначить на должность руководителя службы Максима Нефедова.

В конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новообразованных ведомств.