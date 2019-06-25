Победителем конкурса на должность главы таможенной службы стал Максим Нефедов

Сейчас он занимает должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины.

Победителем конкурсного отбора на должность главы новой таможенной службы стал Максим Нефедов, который в настоящее время занимает должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины.

Как сообщили в Министерстве финансов Украины, по результатам оценки кандидатов конкурсная комиссия рекомендовала Кабинету министров Украины назначить Нефедова председателем Государственной таможенной службы.

В Минфине подчеркнули, что создание эффективной, прозрачной и свободной от коррупции таможенной службы является требованием номер один от честного бизнеса и ключевое условие для ускорения экономического роста.

"Минфин возлагает на нового руководителя таможни амбициозные задачи - создать в Украине таможню европейского образца", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы провело заключительный этап конкурса на должность председателя новой Государственной таможенной службы.

В собеседовании приняли участие три кандидата: проректор Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики" Андрей Саварец и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы в декабре 2018 года.

Конкурс на должность руководителя таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака.

В конце июня апелляционный суд рассмотрел жалобу Кабинета министров и постановил возобновить действие правительственного распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.