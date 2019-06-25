Завтра в Украине подешевеет евро: свежие курсы от НБУ

Официальный курс НБУ на 26 июня: 100 USD – 2619,1023 гривни; 100 EUR – 2982,6337 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2619,1023 (25 июня – 2619,1201)

100 EUR – 2982,6337 (25 июня – 2984,2254)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 25 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,18/26,21 гривни/доллар, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 29,82/29,85 гривни/евро, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 26 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,19 гривни/доллар, к евро – на уровне 29,83 гривни/евро.