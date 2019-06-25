Зима близко: украинцы уже взяли "теплых кредитов" на 900 миллионов

Большую часть кредитов было выделено на утепление частных домов.

Украинские семьи получили в этом году по программе "теплых кредитов" более 900 миллионов гривень, из них 560 миллионов гривень - для утепления частных домов.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"Всего в 2019 году банками уже выдано более 900 миллионов гривень "теплых кредитов", в частности: 560 миллионов гривень - на утепление частных домов; почти 320 миллионов гривень - для ОСМД; около 25 миллионов гривень - на твердотопливные котлы", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что за последнюю неделю украинские семьи оформили еще около 30 миллионов гривень "теплых кредитов".

Как сообщал УНИАН, в 2019 году "Укрэксимбанк" ,"Ощадбанк" и "ПриватБанк" присоединились к "Укргазбанку" и также начали программу выдачи кредитов по софинансированию на утепление жилья.

По оценкам Госэнергоэффективности, годовая потребность в финансировании программы "теплых кредитов" составляет 1,9 миллиарда гривень.

Механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.