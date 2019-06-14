На «теплые кредиты» дополнительно выделят 380 миллионов

Это даст возможность получить кредиты около 230 тысячам семей.

Правительственный комитет по вопросам европейской, евроатлантической интеграции, международного сотрудничества и регионального развития поручил профильным министерствам отработать и вынести на заседание Кабмина проект актов правительства о дополнительном выделении 380,7 млн грн на финансирование программы «теплых кредитов» для ОСМД в этом году.

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Об этом сказано в сообщении, размещенном на правительственном портале.

«По результатам заседания правительственного комитета принято решение проработать проекты актов профильными министерствами в кратчайшие сроки и вынести на рассмотрение правительства. Надеемся на скорейшее решение правительства и Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета об увеличении финансирования программы «теплых кредитов» для ОСМД в этом году», - сказано в сообщении.

По прогнозным данным, в случае увеличения финансирования программы для объединения совладельцев многоквартирных домов в 2019 году еще около 3 тысяч ОСМД (более 230 тысяч семей) смогут воспользоваться «теплыми кредитам», а общий объем кредитов, которые смогут привлечь ОСМД, достигнет более 760 млн грн.

Как сообщал УНИАН, механизм финансирования «теплых кредитов» предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, получающим субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.