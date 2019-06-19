Вице-президент Visa Уттам Наяк: Украина – в числе лидеров платежных инноваций. В страну пришли мировые платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Garmin Pay. Все больше украинских банков подключаются к ним и предлагают своим клиентам

Украина идет по пути от традиционного пластика к платежам с помощью мобильного телефона, QR-кода / фото пресс-служба компании Visa

Украина идет по пути от традиционного пластика к платежам с помощью мобильного телефона, QR-кода / фото пресс-служба компании Visa

Цивилизованный мир активно развивает безналичные платежи. Если в прошлом для оплаты товаров или услуг было необходимо посещение банка и заполнение бухгалтерских документов, то теперь совершить безналичный платеж можно не выходя из дома, используя компьютер или мобильный телефон.

Украина находится в тренде – уже почти половину платежей граждане нашей страны совершают в безналичной форме. И есть огромный потенциал для роста – более трети украинцев до сих пор не подружились с финансовыми сервисами, то есть, не имеют банковского счета и отдают предпочтение бумажным деньгам во всеми вытекающими рисками и ограничениями.

Старший вице-президент и глава департамента цифровых продуктов в регионе Центральная Европа, Ближний Восток и Африка международной платежной системы Visa Уттам Наяк по долгу службы регулярно посещает разные станы региона, включая Украину. В интервью УНИАН он рассказал о новейших платежных технологиях, которые уже доступны в нашей стране и появятся в ближайшем будущем.

Уттам, по роду деятельности Вы наверняка много путешествуете. Можете сравнить доступность банковских сервисов в Украине с другими странами, которые вы посещали?

Я работаю в компании Visa двадцать два года. Конечно, я много путешествую: для меня это способ узнать свой регион, людей, партнеров в каждой из девяноста стран региона. Пятнадцать-двадцать дней в месяц я посвящаю поездкам.

Как бизнес-турист, чаще всего в Украине я посещаю Киев. Если сравнивать банковские сервисы в Киеве, то они наравне с сервисами в таких финансовых центрах как Дубай, Гонконг, Лондон или Сингапур. У меня не было сложностей при расчетах платежной картой или с помощью телефона.

Единственная проблема – это язык. Информация для потребителя в основном только на украинском языке. Я могу оплатить практически все, но не могу прочесть, что написано в чеке.

В чем преимущества повышения уровня финансовой инклюзии для рядовых граждан Украины?

Сегодня более половины населения мира все еще находятся вне формальной финансовой системы. В Украине этот показатель, по данным Всемирного банка, составляет около 37% населения.

Как только человек становится клиентом банка, у него появляется своя банковская история, на основании которой строятся дальнейшие взаимоотношения с банком. Имея историю отношений, проще воспользоваться другими продуктами банка – разместить депозит на более выгодных условиях или получить кредит на развитие своего бизнеса.

Таким образом, расширение доступа населения к финансовым услугам, в основе которых безопасность и доверие, являются ключевым преимуществом финансовой инклюзии.

Какие платежные инновации пока еще не доступны украинцам?

Если говорить о платежных инновациях, Украина в числе лидеров. Активно развиваются бесконтактные платежи. В страну пришли мировые платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Garmin Pay. Все больше украинских банков подключаются к этим сервисам и предлагают их своим клиентам.

К примеру, именно в Украине мы тестируем новые инновационные решения, которые как раз и обеспечивают финансовую инклюзию. Так, недавно в Украине мы начали тестирование абсолютно новой технологии TapToPhone, впервые в регионе из 17 стран (Украина, СНГ и Юго-Восточная Европа). Это прорывное решение, которое позволит стимулировать прием платежей в сегменте малого и среднего бизнеса, особенно для тех торговых точек, для которых традиционный эквайринг через POS терминалы, является дорогим.

По нашим оценкам, количество POS терминалов в Украине должно составлять около миллиона. Сейчас, по данным Национального банка Украины, их около 279 тысяч. TapToPhone как раз то решение, которое может значительно расширить сеть приема бесконтактных платежей.

Если говорить о глобальных трендах, мир движется в направлении «интернета вещей» и подключенных устройств (connected devices), когда платежный функционал становится частью любого девайса. К примеру, оплатить бензин на автозаправке или пиццу в придорожном кафе либо отправить платеж можно, не выходя из авто.

Виртуальные помощники Alexa и подобные девайсы активируются голосом и также содержат платежный функционал. Такой помощник может, к примеру, купить молоко, выбирая товар с учетом предпочтений своего владельца и самостоятельно оплатить его.

Также в некоторых странах мира популярность платежей с помощью телефонов уже выше, чем у платежей с использованием традиционных платежных карт.

Действительно ли такие платежи более безопасны, чем традиционный банкинг?

Исследование Trust Indeх, которое провела компания Visa, продемонстрировало, что в регионе СЕMEA (свыше 90 стран Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки) потребители в целом воспринимают цифровые платежи как более безопасные по сравнению с наличными.

В Украине, например, доверие к цифровым платежам на 11 пунктов выше, чем к наличным - 61 против 50.

В целом, Trust Index показал, что доверие потребителей к безналичным платежам основано на пяти главных факторах. Это уверенность в том, насколько быстро банк решит проблему в случае ее возникновения при использовании того или иного продукта. Это прозрачность – понимание деталей того, что происходит с вашими транзакциями и счетом. К примеру, путем смс-информирования.

Это экспертиза, или обеспечение безопасности безналичных платежей, доверие к провайдеру услуги. Это надежность – стабильность, отсутствие ошибок или отказов, бесшовный опыт использования. И наконец, социальная валидация – позитивный опыт, который влияет на доверие потребителей.

Уверенность клиента в своем банке играет ключевую роль. Например, когда с моей карты попытались украсть деньги, я получил сообщение, а мой банк вернул списанные средства в течение 18 часов. Я точно знаю, что любая проблема будет решена банком в течение 24 часов. Для клиента такая уверенность - это необходимое условие перехода от наличных платежей к безналичным.

Каковы ключевые драйверы повышения уровня финансовой инклюзии в Украине?

Украина идет по пути перехода от традиционного пластика к диджитальным формам – платежам с помощью мобильного телефона, QR-кода и другим разновидностям бесконтактных технологий без физического пластика.

Прежде всего, у потребителя должен быть выбор финансовых качественных сервисов, в том числе из тех, которые предлагают нетрадиционные игроки.

Еще один немаловажный фактор - расширение сети приема карт.

И безусловно, нужно работать с доверием потребителей - к банкам, финансовым услугам, платежным сервисам. Это общая задача всех игроков на рынке.

Как бороться с периодически проявляемым сопротивлением внедрению новых технологий со стороны бизнеса? Бывает, что в магазине есть терминал, но продавец настаивает на оплате наличными.

Не думаю, что это проблема только Украины. Такая проблема присуща развивающимся рынкам. Единственный способ борьбы – показать владельцу торговой точки его преимущества при приеме безналичных платежей. Во многих странах, если бизнес не принимает безналичные платежи, он теряет большой сегмент клиентов, предпочитающих платить безналично - картой, телефоном. Именно поведение клиентов способно сломить это сопротивление.

К примеру, в азиатских странах при рассмотрении банками заявок представителей малого бизнеса на получение кредитов критерием для банка является объем безналичных средств, который проходит через POS терминал. То есть, если банк видит оборот в тысячу долларов, то предприниматель может претендовать на кредит в таком объеме. Это критерий прозрачности бизнеса для банка.

В Китае вас скорее попросят заплатить картой либо с помощью телефона, чтобы бизнес мог аккумулировать эти платежи и показать больший объем. Для китайского предпринимателя это способ наращивать свой бизнес, получая кредиты на развитие.

Ольга Гордиенко