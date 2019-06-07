НБУ не видит оснований для новых ограничений на валютном рынке

Регулятор считает текущие колебания стандартными проявлениями гибкого обменного курса.

Национальный банк Украины считает текущие колебания на валютном рынке стандартными проявлениями гибкого обменного курса и не видит оснований для введения каких-либо ограничений.

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Об этом в комментарии УНИАН сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Забудьте про ограничения. Слово "ограничения" появится, когда у нас будет какой-то масштабный, сумасшедший кризис. У нас есть другие инструменты реагирования на ситуацию - это плавающий курс, это ставка. Ограничения мы будем вводить в самом крайнем случае", - сказал Чурий.

Также он напомнил, что в рамках нового валютного законодательства введение ограничений – достаточно сложный процесс.

Справка УНИАН. Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за май подешевела к доллару США на 1,4% после укрепления в апреле, а стоимость доллара в обменниках преодолела психологическую отметку в 27 гривень за доллар.

В начале июня гривня практически отыграла утраченные позиции, и текущие котировки на межбанковском валютном рынке составляют около 26,5 гривни/доллар.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 гривни/доллар.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.