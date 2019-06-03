За май гривна подешевела к доллару на 1,4%

С начала года гривня выросла к доллару на 3%.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за май подешевела к доллару США на 1,4% - до 26,85 грн/долл.

Как сообщается на сайте НБУ, по отношению к евро гривня подешевела на 1,5% - до 29,95 грн/евро.

Согласно приведенным данным, с начала года, за январь-май, гривня выросла к доллару на 3%, к евро - на 5,6%.

Читайте такжеПосле выходных в Украине подешевеют доллары, но евро подорожают

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу НБУ за апрель выросла к доллару США на 2,6%, к евро - на 3,5%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.