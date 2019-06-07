Нацбанк в мае пополнил резервы на $161 миллион

С начала года регулятор пополнил резервы на 1,1 миллиарда долларов.

Национальный банк в мае пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 160,6 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, за месяц регулятор купил 203,6 миллиона долларов, продал - 43 миллиона долларов.

Согласно приведенным данным, с начала года Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанке на 1,085 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апреле пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 миллионов долларов.

Глава НБУ Яков Смолий в конце мая заявил, что текущий объем международных резервов Украины составляет 19,3 миллиарда долларов, что на 1,5 миллиарда долларов, или на 7,3%, ниже показателя на начало года.