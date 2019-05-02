НБУ в апреле пополнил резервы на $300 миллионов
Национальный банк в апреле пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 299,9 миллиона долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, за этот период регулятор купил на межбанке 321,5 миллиона долларов, продал – 21,6 миллиона долларов.
Согласно приведенным данным, с начала года регулятор пополнил резервы на 924,68 млн долл.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в первом квартале пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 624,8 миллиона долларов.
Международные резервы Украины на начало апреля составили 20,633 миллиарда долларов, что на 0,9% ниже показателя на начало текущего года.