НБУ в апреле пополнил резервы на $300 миллионов

С начала года регулятор пополнил резервы на 925 миллионов долларов.

Национальный банк в апреле пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 299,9 миллиона долларов.

Читайте такжеНБУ улучшил прогноз роста международных резервов в этом году

Как сообщается на сайте НБУ, за этот период регулятор купил на межбанке 321,5 миллиона долларов, продал – 21,6 миллиона долларов.

Согласно приведенным данным, с начала года регулятор пополнил резервы на 924,68 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в первом квартале пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 624,8 миллиона долларов.

Международные резервы Украины на начало апреля составили 20,633 миллиарда долларов, что на 0,9% ниже показателя на начало текущего года.