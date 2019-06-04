В Госказначействе похвастались ростом поступлений ЕСВ

Только в мае поступления ЕСВ увеличились на 19,7% - до 21,8 миллиарда гривень.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в январе-мае 2019 года составили 106,59 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления ЕСВ выросли на 19,99 миллиарда гривень, или на 23,1%.

В частности, только в мае поступления ЕСВ составили 21,79 млрд грн, что на 19,7%, или на 3,58 миллиарда гривень, превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, поступления ЕСВ в январе-мае 2018 года составили 86,6 миллиарда гривень.

По данным Государственной фискальной службы Украины (ГФС), по итогам 2018 года поступления ЕСВ увеличились по сравнению с 2017 годом на 26,1%, или на 47,2 миллиарда гривень, до 228 миллиардов гривень.