На досрочные выборы в Раду выделят почти 2 миллиарда – Госказначейство

Парламентские выборы назначены на 21 июля.

На проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины, назначенных на 21 июля, в государственном бюджете предусмотрено почти 2 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе совещания по публичным закупкам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для проведения внеочередных выборов в Раду.

"Госказначейство высказывает свою поддержку проведению выборов. Согласно бюджетной программе, на проведение парламентских выборов предусмотрено 1,947 миллиарда гривень", - отметила Слюз.

По ее словам, 300 тысяч гривень уже сегодня-завтра должны поступить на счета Центральной избирательной комиссии для проведения госзакупок на нужды избирательного процесса.

Как сообщал УНИАН, 20 мая, в день своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку.

23 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Также, 23 мая указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов вступил в силу. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.