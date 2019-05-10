США заподозрили Россию в манипуляциях с валютой - Bloomberg
12:51, 10 мая 2019Финансы
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Попадание в список стран, совершающих махинации с нацвалютой, влечет за собой рыночные, а не юридические последствия.
Иллюстрация REUTERS
Финансовые власти США могут добавить РФ в список государств, допускающих махинации с национальной денежной системой.
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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Bloomberg.
"Попадание в такой перечень влечет за собой рыночные, а не юридические последствия", - говорится в сообщении.
Пока в американском "черном списке" 12 государств. Шансы на включение туда из-за крупного профицита торгового баланса также имеют Ирландия, Таиланд, Малайзия, Индонезия и Вьетнам.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп обвинил России и Китай в том, что они, увеличивая базовую ставку, "играют в девальвацию валюты".
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