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США заподозрили Россию в манипуляциях с валютой - Bloomberg

12:51, 10 мая 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Bloomberg.

"Попадание в такой перечень влечет за собой рыночные, а не юридические последствия", - говорится в сообщении.

Пока в американском "черном списке" 12 государств. Шансы на включение туда из-за крупного профицита торгового баланса также имеют Ирландия, Таиланд, Малайзия, Индонезия и Вьетнам.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп обвинил России и Китай в том, что они, увеличивая базовую ставку, "играют в девальвацию валюты".

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Теги: #кризис в России