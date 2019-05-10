США заподозрили Россию в манипуляциях с валютой - Bloomberg

Попадание в список стран, совершающих махинации с нацвалютой, влечет за собой рыночные, а не юридические последствия.

Финансовые власти США могут добавить РФ в список государств, допускающих махинации с национальной денежной системой.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Bloomberg.

"Попадание в такой перечень влечет за собой рыночные, а не юридические последствия", - говорится в сообщении.

Пока в американском "черном списке" 12 государств. Шансы на включение туда из-за крупного профицита торгового баланса также имеют Ирландия, Таиланд, Малайзия, Индонезия и Вьетнам.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп обвинил России и Китай в том, что они, увеличивая базовую ставку, "играют в девальвацию валюты".