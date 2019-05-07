В Фонде госимущества рассказали об успехах малой приватизации

Поступления от малой приватизации в этом году превысили 190 миллионов гривень.

Поступления в государственный бюджет от малой приватизации с начала года по состоянию на начало мая превысили 190 миллионов гривень.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, добавив, что в системе "ProZorro.Продажи" выставлено 246 объектов малой приватизации, причем с начала года продали 174 лота.

При этом он отметил, что с начала года ряд министерств и ведомств так и не передали в ведение фонда объекты малой приватизации для дальнейшей продажи.

Самым большим "должником" является Министерство аграрной политики, которое пока не передало четырнадцать предприятий. Далее следует Минрегионразвития с пятью предприятиями, а также Минэкономразвития и Мининфраструктуры (каждое министерство не передало по четыре предприятия).

По одному предприятию не передали Кабинет министров, Министерство здравоохранения, Госпредпринимательства, "Укрбуд" и "Укравтодор".

Как сообщал УНИАН, 2 января Фонд госимущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году.

В него вошли новые объекты и те, которые не успели приватизировать в прошлом году. В целом это 792 объекта, из которых 48 – пакеты акций, 92 – единые имущественные комплексы, 190 – объекты незавершенного строительства, 402 – отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.

Поступления от малой приватизации в Украине в январе-марте 2019 года составили 184 миллиона гривень.