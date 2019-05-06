В Украине выросла средняя пенсия: сколько получают наши бабушки и дедушки
16:09, 06 мая 2019Финансы
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Средний размер их пенсии составил 2899,04 грн.
Средний размер пенсии с начала года вырос почти на 10% / фото УНИАН
Средний размер пенсии по состоянию на 1 апреля увеличился на 9,6% - до 2899,4 грн с 2645,66 грн по состоянию на 1 января этого года.
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Об этом свидетельствуют данные инфографики, размещенной на странице Пенсионного фонда Украины в соцсети Facebook.
Согласно инфографике, по состоянию на 1 апреля в Украине насчитывается 11,4 млн пенсионеров, которые пребывают на учете в Пенсионном фонде, средний размер их пенсии составил 2899,04 грн, что на 253,38 грн больше, чем на начало года.
фото facebook/pfu.gov.ua
Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2019 года правительство ввело автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой из 10,2 млн украинских пенсионеров пенсия вырастет для 8,972 млн из них.
С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.
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