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В Украине выросла средняя пенсия: сколько получают наши бабушки и дедушки

16:09, 06 мая 2019
Финансы
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Средний размер пенсии с начала года вырос почти на 10% / фото УНИАН

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Об этом свидетельствуют данные инфографики, размещенной на странице Пенсионного фонда Украины в соцсети Facebook.

Согласно инфографике, по состоянию на 1 апреля в Украине насчитывается 11,4 млн пенсионеров, которые пребывают на учете в Пенсионном фонде, средний размер их пенсии составил 2899,04 грн, что на 253,38 грн больше, чем на начало года.

фото facebook/pfu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2019 года правительство ввело автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой из 10,2 млн украинских пенсионеров пенсия вырастет для 8,972 млн из них.

С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.

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Теги: #пенсионер#пенсии в Украине