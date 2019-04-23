Часть украинцев получит разовые соцвыплаты в мае: кому и сколько заплатят

Ветераны войны и жертвы нацистских преследований получат разовые соцвыплаты до 5 мая.

Некоторые категории граждан, в частности, ветераны войны и жертвы нацистских преследований, получат до 5 мая ежегодную разовую социальную помощь в размере от 530 грн до 3850 грн, сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

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В частности, согласно правительственному постановлению от 20 марта 2019 года, ежегодную разовую помощь получат: лица с инвалидностью вследствие войны, бывшие малолетние (кому на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: I группы - 3850 грн, II группы - 3400 грн, III группы - 2950 грн.

Кроме того, разовую помощь в размере 3850 грн получат лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Также по 1295 грн помощи получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (кому на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, рожденные в таких местах.

В свою очередь, члены семей погибших и жены (мужья) умерших с инвалидностью вследствие войны, супруги умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований получат по 840 грн.

Кроме того, участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, другие участники борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага получат по 530 грн помощи.

Справка УНИАН. Выплаты осуществляются согласно постановлению Кабмина от 20 марта 2019 года "Некоторые вопросы выплаты в 2019 году разовой денежной помощи, предусмотренной законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантий их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".