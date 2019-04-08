Кабмин лишит субсидий должников за коммуналку

За коммунальные услуги нужно платить вовремя.

В Кабинете министров Украины анонсировали очередные проверки всех субсидиантов в связи с завершением отопительного сезона.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Отмечается, что будут проверять каждого человека, получавшего эту социальную помощь. В частности представители соцслужб будут обращать внимание на задолженность и неофициальные доходы. Если субсидиант получает дополнительный доход, но не платит вовремя за полученные коммунальные услуги – он останется без субсидий.

"Также субсидий могут лишить тех, кто задолжал за коммунальные услуги свыше 340 гривень. Сначала проверки будут проводиться онлайн-методом. По квартирам инспекторы ходить пока не будут", - рассказали в студии.

Напомним, 3 апреля сообщалось, что в мае субсидию на лето автоматически пересчитают трем миллионам домохозяйств.