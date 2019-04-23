Сумма субсидий на коммуналку выросла почти на 40%

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте 2019 года по сравнению с мартом прошлого года увеличился на 37% – до 660,4 гривни.

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) жителям Украины в январе-марте 2019 года были назначены на сумму 649,1 миллиона гривень, что на 37,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 412,7 миллиона гривень, в сельской – 236,4 миллиона гривень.

По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-марте обратились 640,5 тысячи домохозяйств, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В городской местности за три месяца 2019 года субсидии назначены 463,3 тысячи семей, в сельской – 284,3 тысячи семей. По сравнению с 1 кварталом 2018 года количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на 31,2%

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте 2019 года по сравнению с мартом прошлого года увеличился на 37% – до 660,4 гривни.

В марте 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 3,897 миллиона домохозяйств.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2018 году были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,7 миллиарда гривень, что в 1,5 раза меньше, чем за 2017 год.