Суд принял еще одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского

По информации регулятора, решение суда может дать связанным с бывшими акционерами банка лицам основания для взыскания с финучреждения средств, возвращенных государством в капитал банка в ходе его национализации.

Окружной административный суд Киева принял очередное решение в пользу прежнего владельца национализированного в 2016 году "ПриватБанка", отменив решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финансового учреждения.

Читайте такжеВозможна ренационализация «ПриватБанка»: как отреагировал рынок

Как сообщается на сайте НБУ, отмененное решение является одним из основных для проведенной в ходе национализации банка процедуры "bail-in" - обмена средств связанных с банком лиц на акции финучреждения с их последующей продажей Министерству финансов Украины.

По информации регулятора, решение суда может дать связанным с бывшими акционерами банка лицам основания для взыскания с финучреждения средств, возвращенных государством в капитал банка в ходе его национализации.

"Решение суда пока не вступило в законную силу и, безусловно, в ближайшее время будет обжаловано нами в апелляционном порядке", - приводятся в сообщении слова представителя юридического департамента НБУ Виктора Григорчука.

Также сообщается, что суд принял решение на основании иска подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd, который полностью удовлетворил.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Окружной административный суд Киева 18 апреля признал противоправным и отменил решение 2016 года о выведении неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства. Полный текст решения суд обещает огласить в течение десяти дней.

Согласно совместному заявлению НБУ, Министерства финансов и "ПриватБанка", возврат финучреждения его прежним владельцам посредством отмены решения о национализации невозможен. Также в НБУ сообщили о намерениях подать апелляцию на решение суда в установление сроки, или в течение 30 дней с момента получения полного текста судебного решения.

Международные партнеры Украины, включая Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США, выступили с заявлениями о поддержке национализации "ПриватБанка", а также о важности возмещения убытков бывшими владельцами обанкротившихся банков и намерениях тщательно следить за событиями в этой сфере.