Суд признал незаконной национализацию «ПриватБанка», в НБУ обещают судиться дальше

Суд признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров относительно национализации ПАО «КБ «ПриватБанк».

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Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Отмечается, что суд, «рассмотрев на судебном заседании дело по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету Министров Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ОАО «КБ «Приватбанк», и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка».

Сообщается, что рассмотрение данного дела длилось с июня 2017 года.

«Такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел и необходимостью исследования значительного количества доказательств по делу, размер которой составляет более 50 томов», - отметили в суде.

Основаниями для принятия Окружным админсудом Киева такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличии определенных законом оснований для отнесения ПАО «КБ «ПриватБанк» к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, и собственно нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.

Таким образом, процедура национализации ПАО «КБ «ПриватБанк» была признана судом необоснованной и такой, что осуществлена с многочисленными нарушениями действующего на тот момент законодательства, следствием чего стало неправомерное вмешательство государства в право акционеров банка, в том числе истца, мирно владеть принадлежащим ему имуществом, что является нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в этой сфере.

Национальный банк Украины не согласен с судебным решением и готовится к подаче апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда Киева.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

До национализации основными акционерами банка являлись бизнесмен Игорь Коломойский с долей в капитале 49,9816%, его партнер Геннадий Боголюбов с долей 41,5769% и компания Triantal Investments Ltd с долей 16,8170%.