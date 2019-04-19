В НБУ заявили, что решение суда по «ПриватБанку» не окажет существенного влияния на экономику

По словам главы Совета НБУ, ситуация на валютном рынке страны стабильная, «ПриватБанк» работает стабильно и выполняет платежи клиентов.

Решение суда первой инстанции относительно отмены проведенной в 2016 году национализации крупнейшего в Украине банка «ПриватБанк» не окажет существенного влияния ни на состояние экономики Украины, ни на работу банковской системы страны.

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Такое мнение высказал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, ситуация на валютном рынке Украины является стабильной, и с 1 января гривня укрепилась к доллару США более чем на 3%.

«НБУ внимательно следит за ситуацией на межбанковском валютном рынке и готов своевременно сглаживать колебания курса», - подчеркнул Данилишин.

Также он отметил, что «ПриватБанк» работает стабильно и выполняет платежи клиентов, а его прибыль за январь-февраль текущего года составила 5,2 млрд грн.

«Считаю, что и впредь «ПриватБанк» должен работать в стабильном слаженном режиме», - добавил Данилишин.

Глава Совета НБУ заверил, что в дальнейшем обязательно будет апелляционное рассмотрение, но оно может растянуться на несколько лет.

«Судебный спор касается не вкладчиков банка, а только нынешних владельцев и бывших акционеров», - отметил Данилишин.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Окружной административный суд Киева 18 апреля признал противоправным и отменил решение 2016 года о выведении неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства. Полный текст решения суд обещает огласить в течение десяти дней.

Согласно совместному заявлению НБУ, Министерства финансов и «ПриватБанка», возврат финучреждения его прежним владельцам посредством отмены решения о национализации невозможен. Также в НБУ сообщили о намерениях подать апелляцию на решение суда в установление сроки, или в течение 30 дней с момента получения полного текста судебного решения.

Международные партнеры Украины, включая Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США, выступили с заявлениями о поддержке национализации «ПриватБанка», а также о важности возмещения убытков бывшими владельцами обанкротившихся банков и намерениях тщательно следить за событиями в этой сфере.