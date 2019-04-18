Также они заявили о важности возмещения убытков бывшими владельцами обанкротившихся банков и намерениях тщательно следить за событиями в этой сфере.

Международные партнеры Украины напомнили о поддержке национализации «ПриватБанка» в 2016 году, а также заявили о важности возмещения убытков бывшими владельцами обанкротившихся банков и намерениях тщательно следить за событиями в этой сфере.

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«В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины о национализации «ПриватБанка» по просьбе бывших владельцев как единственного метода защиты вкладчиков банка - украинских граждан и предприятий - и сохранения стабильности финансовой системы», - говорится в заявлении крупнейшего инвестора Украины - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), переданном УНИАН.

В банке напомнили, что для этого понадобилось инвестировать около 160 млрд грн средств украинских налогоплательщиков, чтобы восстановить платежеспособность банка, и эта мера обеспечила долгосрочную жизнеспособность «ПриватБанка», защитила деньги миллионов украинских граждан и укрепила экономическое положение страны.

«В этом свете мы приветствуем реформу корпоративного управления «ПриватБанка», возглавляемую независимым наблюдательным советом, и трансформацию модели его хозяйственной деятельности, которые уже обеспечили повышение эффективности и стабильности всей банковской системы. Мы продолжаем поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в частности путем введения принципов благоразумного корпоративного управления, и усилия Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках», - отмечается в заявлении.

В ЕБРР также подчеркнули, что украинским властям важно продолжать прилагать усилия для возмещения убытков бывшими владельцами и связанными лицами обанкротившихся банков. «Международные партнеры Украины будут тщательно следить за событиями в этой сфере», - заверили в ЕБРР.

Впоследствии с идентичными заявлениями выступили один из крупнейших кредиторов Украины - Всемирный банк, а также посольство стратегического партнера Украины – Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение от 2016 года о выведении неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства. Полный текст решения коллегия судей обещает огласить в течение десяти дней.

Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Национальный банк Украины сообщил о подготовке апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда Киева о признании незаконной национализации «ПриватБанка».