Коллегия судей огласит полный текст решения об отмене национализации "ПриватБанка" в течение десяти дней

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме для сохранения банковской тайны.

Коллегия судей Окружного административного суда города Киева в течение десяти дней огласит полный текст решения, которым признано противоправным и отменено решение о выведении неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства.

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Об этом на брифинге сообщил судья-спикер Богдан Санин, добавив, что рассмотрение дела проходило в закрытом режиме для сохранения банковской тайны.

"Такие решения принимаются в закрытом режиме, и свободного доступа к содержанию и тексту указанного решения нет. Сегодня была принята вступительная и результативная часть решения, там отсутствует изложение непосредственных мотивов принятия решения и аргументация сторон, почему это решение было принято судьями", - сказал он.

Санин отметил, что у коллегии судей в составе Игоря Качура (глава коллегии - УНИАН), Владимира Келеберды и Виталия Амелехина есть десять дней для оглашения полного текста решения.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров относительно национализации ПАО «КБ «ПриватБанк».

Национальный банк Украины сообщил о подготовке апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда Киева о признании незаконной национализации «ПриватБанка».